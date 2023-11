In piazza per Giulia tra montagne di ipocrisia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 novembre 2023) Oggi accanto alla, provando a soffiarci sopra, va in onda l’. Certa politica colta in contropiede dalle rifrazioni della morte diCecchettin indossa la tonaca del lutto sperando di riuscire a dare qualche colpo di gomito. Fingeranno di non sapere che il governo Meloni ha tagliato il 70% delle risorse per la prevenzione della violenza contro le donne. Dai 17 milioni del 2022 stanziati dal governo Draghi si è passati ai 5 milioni del 2023. Denari concentrati per lo più sulla parte di repressione, a reato ormai compiuto, quando le donne sono già state ammazzate. In più, come sottolinea il report di ActionAid, il governo Meloni è stato anche molto poco attivo nella sua iniziativa legislativa diretta al contrasto della violenza di genere. Dalla sua entrata in carica, i partiti della coalizione di destra hanno ...