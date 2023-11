In ogni decisione e in ogni legge | Sanchez rischia già la poltrona | in Spagna è caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Un esecutivo così debole innon si vedeva da tempo. E così per il premier socialista arrivano già i primi diktat e le prime minacce politiche. "Il governo spagnolo di Pedrodovrà sudare per ottenere i voti del partito indipendentista basco Eh Bildu ine in". È l'ammonimento del deputato di Eh Bildu Oskar Matute. In un'intervista a "Radio Popular-Herri Irratia", Matute ha spiegato che la sua formazione vuole evitare che il Partito popolare (Pp) e Vox vadano al potere e per questo motivo "non ha dato un prezzo" ai suoi voti a favore dell'investitura di Pedro. Tuttavia, ha aggiunto Eh Bildu è "altrettanto chiaro" nel dire che le sue richieste sono "molto numerose". In vista ...