In balia di qualcosa | perché non c' è premeditazione Turetta | la reazione in studio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Filippoha pianificato - e quindi premeditato - l'uccisione di Giulia Cecchettin? A questa domanda si cercano delle risposte da Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, su Rete 4, nella puntata di venerdì 24 novembre. "Credo che lui sia un ragazzo indiche è andato oltre la sua volontà", osserva il giornalista Carmelo Abbate, che è ospite in. "A oggi non parlo di, se poi verranno fuori elementi ulteriori ne possiamo discutere", conclude, "ma a oggi io non vedo una". E un'altra ospite inscuote la testa in segno di totale disapprovazione. "Non credo che Filippo abbia premeditato tutto" Siete d'accordo con Carmelo Abbate?#Quartogrado pic.twitter.com/PeZaz56zaE — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 24, ...