Immenso Sinner | recupera tre match point e batte Djokovic

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 25 novembre 2023) Un leggendario JannikNovakcon il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in 2 ore e 33 minuti e regala all'Italia il punto che trascina la semifinale al doppio. Una prestazione monumentale dell'altoatesino che gioca la partita più bella della sua carriera, annullando treal n. 1 al mondo. Un risultato storico perchénon perdeva in Coppa Davis da 12 anni. Ora il doppio. Le coppie previste sono Bolelli/Sonego e/Lajovic, ma Jannik dovrebbe prendere il posto di Bolelli. Attesa l'ufficialità.Fantastico Janniknel primo parziale. L'azzurro vince il primo set con lo score di 6-2 in 37 minuti di gioco. Un parziale perfetto giocato dall'altoatesino (il migliore dei sei giocati negli ultimi 12 giorni contro il ...