I’m strong but I’m tired

(Di sabato 25 novembre 2023) Frequentando per lavoro tanti professionisti del mondo della ristorazione, ho imparato nel tempo (e dopo parecchi insulti!) quando è meglio non disturbarli, e quando invece è un buon momento per chiedere loro pareri e consigli. Tenere un fil rouge con chi lavora nel settore è parte integrante del lavoro di chi lo comunica, e non sempre si parla di cibo, ma spesso si parla di notizie, di trend, di dinamiche, si fa un po’ di gossip, e questo dialogo costante permette di essere sempre sul pezzo e di avere il polso della situazione. Le conversazioni di lavoro si concentrano in tarda mattinata: mai disturbare gli chef la mattina presto, meno che mai rompere al telefono nell’orario di pranzo: lavorano. Il pomeriggio è un’alternativa, ma spesso si ha la concorrenza spietata dei rappresentanti, delle spese, dei conti. Il gossip più divertente si fa con i maître durante il servizio: la potenza ...