(Di sabato 25 novembre 2023) Ancora una volta Sinner contro Djokovic. Tre volte in dieci giorni, diventa una sfida a cui potremmo abituarci. Se domenica scorsa il match tra l'altoatesino e il campione di Belgrado valeva per la vittoria delle Nitto Atp Finals ora c'è in ballo la conquista dell'ultimo atto della Coppa Davis per sfidare l'Australia. Italia e Serbia puntano sui loro due campioni per raggiungere la finale.