Ilary Blasi racconta il tradimento a Unica | “Ecco qual è stato il pomo della discordia”

(Di sabato 25 novembre 2023) La serie diè ufficialmente disponibile su Netflix e l’impatto mediatico èsubito sorprendente. Sin dal primo giorno, in migliaia si sono catapultati a guardare gli episodi in cui la conduttrice sinel suoa 360 gradi. In particolare, il momento più atteso èquando hato il, partendo dai primi indizi fino a quando è emersa la verità sui media. Un frammento importantissimo che ha toccato profondamente la stessa, lae è apparsa piuttosto provata arlo.: la verità sulVenerdì 24 novembre 2023 è uscitosu Netflix, la serie di ...

Ilary Blasi incoronata dai social dopo il docufilm 'Unica': "Buongiorno oggi il caffè lo offre la nuova regina di Roma"

Non chiamatela ex moglie di. Niente più ex letterina. Ex in generale.da oggi è unica, non sola. Dopo l'uscita venerdì 24 mattina su Netflix di " Unica ", il docufilm in cui racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti , i social continuano a ...

La verità di Ilary Blasi sulla fine della storia con Totti

Tutto per un caffè. Eccola, la versione di Ilary Blasi, recapitata stamattina a mezzo piattaforma nel documentario di un'ora e venti Unica, disponibile da oggi su Netflix. Sarebbe ...

Alex Nuccetelli commenta ‘Unica’ di Ilary Blasi: “Ecco perché non ha rilasciato quelle dichiarazioni a Verissimo, da Silvia Toffanin!”

L’amico fraterno di Francesco Totti ha raccontato di aver ricevuto una richiesta danni di 80mila euro da Ilary, ha spiegato la sua reazione ...