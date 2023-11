Ilary Blasi “massacra” Totti | “Facevamo sess0 regolarmente ma lui mi tradiva con Noemi”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 novembre 2023) “Volete sapere perché ho deciso proprio ora di dire la mia verità? E perché no?”.ha lo sguardo fisso sulla telecamera mentre ricorda da oggi, venerdì 24 novembre, è disponibile su Netflix il docufilm sulla sua vita dal titolo “Unica”, prodotto da Banijay Italia. Gli amanti del gossip sono in fermento da giorni, ansiosi di ascoltare per la prima volta la verità della conduttrice Mediaset sulla separazione da Francescoavvenuta un anno e mezzo fa. Dalla loro unione sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.non aveva creduto ai primi rumors che parlavano di una presunta tresca tra il marito e la flower designerBocchi. FrancescoBocchi “Ha giurato di fronte a me e ai nostri ...