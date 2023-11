(Di sabato 25 novembre 2023) ROMA - Prendi un docufilm che non è né doc né film. Prendi una lunga intervista, perché di quello si tratta, senza contraddittorio . Prendi la separazione più chiacchierata in Italia degli ultimi anni ...

Gossip Girl : Totti-Blasi - tutta la verità di Ilary. Una festa esagerata per il figlio di Zaccagni e Chiara Nasti

Ilary Blasi e Totti : «Volevo vedere con i miei occhi e avere delle prove - lui non l'avrebbe mai ammesso : ecco cosa è successo il 2 luglio»

Ilary Blasi, la reazione di Totti dopo 'Unica': cosa ha fatto e dove è andato

ROMA - Prendi un docufilm che non è né doc né film. Prendi una lunga intervista, perché di quello si tratta, senza contraddittorio . Prendi la separazione più chiacchierata in Italia degli ultimi anni ...

Ilary Blasi racconta il tradimento subito da Totti: la reazione di Chanel sorprende

Il docu-film “Unica” realizzato per Netflix era attesissimo per conoscere la versione della showgirl sulla fine del suo matrimonio con il “Pupone”, non è tardata ad arrivare la reazione della figlia.

“Per un caffè con..” Ilary Blasi, finalmente la verità sulla fine del matrimonio con Totti: italiani sconvolti

Ilary Blasi, attraverso un documentario su Netflix, ha svelato il motivo dietro la rottura con Francesco Totti: italiani sconvolti.