Il Falcon 900 dell'Aeronautica militare che ha riportato in Italia il 21enne Filippo Turetta è rimasto fermo sulla pista per pochi minuti in un'area riservata dello scalo veneto. Ilindi Filippo Turetta Secondo le prime indiscrezioni, Turetta sull'aereo non avrebbe detto nulla e si sarebbe mostrato tranquillo, ma rassegnato e senza fare riferimento a quanto ...

Il volo in silenzio di Filippo Turetta, «tranquillo ma rassegnato». Forse vedrà lo psichiatra del carcere

Il viaggio del 21enne accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin. L'interrogatorio dovrebbe avvenire domani ...