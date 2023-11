(Di sabato 25 novembre 2023) ... mi sento fortemente nauseato dal chiacchiericcio strumentale che si è formato attorno al 'caso', così l'hanno ridotto, di Filippo e Giulia , al punto che da due giorni non seguo più i tg e leggo ...

Stop del treno su richiesta - Lollobrigida insiste : “Macché privilegio : ho chiesto una cosa come qualsiasi altro cittadino. E non mi dimetto”

Lollobrigida sulla vicenda del treno : "Non fuggo al confronto ma non mi dimetto"

Caso Lollobrigida - il no del capotreno e le chiamate ai vertici di Trenitalia : “Tra loro anche l’ex segretaria di Ignazio La Russa”

Il treno del ministro Lollobrigida e altre lettere su femminicidi e patriarcato

Che il ministro Lollobrigida abbia fatto fermare unper scendere dove più gli garbava è scandaloso. Questi politici non hanno più il sensolimite e fanno tutti schifo. Tutti, indistintamente. Abbasso la Casta. Loris Armadi via email Non ci ha ...

Il treno del ministro Lollobrigida e altre lettere su femminicidi e patriarcato Tempi.it

Treno in ritardo, fermata speciale per Lollobrigida. La replica: "Potevano scendere tutti" Sky Tg24

Il treno di Lollo, la manovra e il dicembre nero: continua la saga Meloni-Salvini

A Palazzo Chigi dicono: "Matteo e Giorgia vanno d'accordo". Ma la Lega continua con i dispetti verso la leader di Fdi. Occhio all'evento del vicepremier a Firenze il 3 dicembre ...

Don Patriciello: “Lollobrigida Ha fatto bene a fermare il treno. Lo stato doveva essere a Caivano”

"Basta polemiche e ridicolizzazioni. E' normale che il ministro abbia fatto di tutto per venire all'inagurazione di Parco verde. Il governo sta dando risposte: è sotto gli occhi di tutti". Parla il pa ...