Il trend labbra che amerete secondo TikTok è il Latex Lips

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 novembre 2023)è l’ultimodiventato virale sue che rilancia una tendenzadi stagione che punta sull’effetto lattice. Il lattice è tornato protagonista sul red carpet e ha ispirato una delle tendenze predominanti anche in campo beauty. Non è un caso che susia diventato virale ildelle. Ma cosa sono, esattamente? E come si realizzano? Crediti: Envato Elements – VelvetMagSi sente parlare sempre più di tendenze di bellezza sbocciate sui social, complice soprattutto l’interesse degli utenti verso il settore e il peso dato acome canale di diffusione. Lesono soltanto l’ultimopredominante del web, che finora ...