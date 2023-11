Il silenzio del cielo su Gaza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) È venerdì, sono le 3 di pomeriggio, è il 24 novembre 2023. Devo scrivere e spedire la mia piccola posta, come tutti i giorni, da 27 anni. Sto seguendo le notizie, vorrei tener dietro all’attualità. Dalle 7 di mattina è in vigore la tregua delle armi su e da, finora è rispettata. Non so se avrò il tempo di assistere alla prima consegna degli ostaggi israeliani. Tredici, fra un’ora, alle 18 di Israele. Intanto sono stati rilasciati, alla chetichella per così dire, dodici ostaggi thailandesi, rapiti anche loro all’ingrosso nel raid del 7 ottobre: danni collaterali. Intanto anche nelle carceri israeliane 39 detenuti palestinesi aspettano di essere liberati, sono stati trasferiti dalla prigione di Damon a quella di Ofer, in Cisgiordania, c’è la Croce Rossa che se ne sta occupando, davanti al carcere ci sono parenti e amici che aspettano, già trattati a lacrimogeni. ...