Il ruolo della contrazione collettiva | le esigenze dei giovani e le trasformazioni dell’intelligenza artificiale

(Di sabato 25 novembre 2023) Viviamo un momento di grandinel mondo del lavoro. Negli ultimi mesi si è discusso molto sulla questione salariale, con gli stipendi erosi dall’inflazione. La proposta del salario minimo legale di nove euro all’ora ha ricevuto il parere negativo del Cnel. La settimana scorsa è arrivato un emendamento a prima firma Walter Rizzetto, presidenteCommissione Lavoro alla Camera che impegna il governo per iniziative sulla equa remunerazione, che affossa la proposta delle opposizioni sul salario minimo, si parla di salario minimo di destra, in un paese in cui il lavoro povero è un problema e l’incidenzapovertà assoluta è del 14,7 per cento: il lavoro in Italia non protegge dalla povertà. «Non è un grandissimo momento per quanto riguarda bilanci ed economia – spiega Rizzetto – e quello che propone la maggioranza è ...