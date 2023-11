(Di sabato 25 novembre 2023) ... poetica, teatrale in lingua napoletana; abbiamo la canzone classica napoletana; esistono grammatiche e vocabolari in lingua napoletana: mi dispiace molto quando leggo parole napoletane scritte male".

. Il "Regimen Sanitatis Salernitanum" tradotto in napoletano da Guido Cataldo.

La teoria dei quattro umori, che ha governato la Medicina dal Medioevo all'Età Moderna è descritta in uno degli aforismi contenuti nel "Salernitanum", di cui esistono 180 edizioni ...

>. Il “Regimen Sanitatis Salernitanum” tradotto in napoletano da Guido Cataldo. Gazzetta di Salerno

Scrub-a-Dub in a Medieval Tub JSTOR

Candele di Natale: tutto pronto per il laboratorio creativo presso iMorticelli

Si terrà il 23 novembre, alle ore 18, presso iMorticelli in largo Plebiscito, il laboratorio per realizzare la propria candela di Natale, a cura della Bottega di Abella ed Erchemperto Arts and Cr afts ...