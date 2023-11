Il potenziale inespresso italiano nell’eolico offshore

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) In Italia si parla ancora poco di eolico. Potenzialmente siamo la terza nazione europea come capacità installata (la potenza massima erogabile autorizzata di un impianto di generazione) a livello di eolico, ma a causa della burocrazia, secondo le ultime stime abbiamo solo trenta megawatt. Un dato lontanissimo dagli otto gigawatt della Germania, il termine di paragone per l’eolico, e distante da altri Paesi come Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito. «È importante lanciare al Governo l’allarme su questo tema. Abbiamo una grande opportunità che possiamo raggiungere, ma l’Italia rischia di non raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che ci ha richiesto l’Unione europea», spiega Fulvio Mamone Capria presidente di Aero, l’associazione delle energie rinnovabili, nata per dare una voce unica e organizzare ...