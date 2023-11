Il più grande raid di sempre | cosa c' è dietro all' ultima mossa di Mosca

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Nella notte le difese aeree ucraine hanno distrutto 71 dei circa 75 'Shahed', i cosiddetti 'droni kamikaze', lanciati dalle forze russe. Lo ha riferito l'aeronautica ucraina sul proprio canale Telegram. Secondo le forze ucraine, si tratta di un numero record di attacchi effettuati con droni sull'Ucraina. La direzione principale dell'attacco è stata Kiev. Secondo il portavoce dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Mykhailo Shamanov, la difesa antiaerea ha abbattuto più di 40 bersagli aerei diretti verso Kiev. L'attacco è durato sei ore ed è diventato l'attacco più intenso contro la capitale dall'inizio dell'invasione russa. In seguito all'attacco almeno due persone sono rimaste ferite e diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati in tutta la città. "È il peggior attacco condotto dai militari russi con droni iraniani sulla capitale ...