“Il patriarcato uccide” | migliaia di persone a Milano al presidio contro la violenza di genere | il minuto di “rumore” – Video

(Di sabato 25 novembre 2023)distanno partecipando alladi, intitolato “Il”, in largo Cairoli, a, a partire dalle 11 di sabato 25 novembre. Nel corso della mattinata è stato fatto ildi “”, come sta succedendo da giorni, in tutta Italia, dopo l’appello della sorella di Giulia Cecchettin, Elena. Presente anche il sindaco, Giuseppe Sala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Ho denunciato ma non è servito, con la mia rabbia combatto la violenza di genere'

Nessuna follia, nessun mostro: il femminicida è il figlio sano del, come ha ricordato anche la sorella di Giulia in diretta tv. L'idea del ragazzo puro cheper il troppo amore è ...

Milano, per la Giornata contro la violenza sulle donne il presidio in largo Cairoli: «Il patriarcato uccide» Corriere Milano

Milano, le donne in piazza per Giulia. "Il patriarcato uccide" TGR Lombardia

Milano in piazza contro la violenza sulle donne: il patriarcato uccide

Milano, 25 nov. (askanews) - "Il patriarcato uccide". È il titolo della manifestazione a cui Milano ha chiamato a raccolta nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Appuntamento a ...

Studenti contro il patriarcato nel sit-in davanti all’Isis Facchinetti di Castellanza

"Non fare un minuto di silenzio, se domani tocca a me brucia tutto": nelle riflessioni dei ragazzi anche la critica alle Istituzioni per le contromisure troppo timide al dramma della violenza sulle do ...