Il Paradiso delle Signore | spoiler | Agata non si arrende

(Di sabato 25 novembre 2023) Guerra aperta in casa Puglisi, durante le prossime puntate de Il. La giovane e remissiva, infatti, come raccontano glidella soap opera di Rai1, andrà contro la volontà di suo padre Ciro e sembrerà decisa a costruire a modo suo il proprio futuro. Ricordiamo che la ragazza è arrivata a Milano dalla Sicilia insieme ai suoi genitori., dopo poco, ha iniziato a lavorare come Venere presso il grande magazzino milanese, una decisione che ha fatto infuriare Ciro, il quale ha sempre sognato che la figlia diventasse infermiera. Tuttavia, l'uomo ha poi accettato di buon grado la scelta di, la quale ha subito fatto amicizia con le sue nuove colleghe, in particolare con Delia. Quest'ultima ha notato l'enorme talento della siciliana ...