Il Napoli come una famiglia | la dedica per Olivera è da brividi FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 25 novembre 2023) Sono ore di preoccupazione in casaper le condizioni di: il messaggio di Juan Jesus èto al compagno. Ilconquista tre punti importantissimi sul campo dell’Atalanta. Gli azzurri si impongono per 2-1 sui bergamaschi e allontanano i ragazzi di Gasperini dalla quarta posizione in classifica. Una prestazione, quella degli azzurri, che dà speranza per il futuro. Il, potrebbe davvero essere ripartito grazie alla cura di Walter Mazzarri. Infortunio di: ladi Juan Jesus L’unica nota negativa del match di questa sera è senza dubbio il grave infortunio occorso a Mathias. Per il terzino uruguaiano sembra che il problema al ginocchio sia molto grave e a stagione potrebbe essere già finita. Infortunio ...