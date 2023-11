(Di sabato 25 novembre 2023) Inviata da Enrico Maranzana - La precisione terminologica è di fondamentale importanza in campo giuridico: anche una piccola ambiguità lessicale può causare indeterminatezza, equivoci, confusione. L'articolo .

Amadori - l’esperto di Valditara : «Perché esistono i casi come Giulia? Perché esiste il male». La difesa del ministro : «Ho letto il libro - non c’è una parola contro le donne»

Amadori è un problema per il ministro Valditara

"Educare alle relazioni" - a scuola s'impara il rispetto - Ministro Valditara : "Studenti coinvolti in prima persona"

'Educazione all'affettività obbligatoria e investimenti su progetti per gli uomini'

...il consiglio comunale di ieri a Modena "Non basta l'educazione alle relazioni nelle scuole superiori in orari extracurriculare per tre mesi all'anno proposta daldell'istruzione" - ...

"Educare alle relazioni", a scuola s'impara il rispetto | Ministro Valditara: "Studenti coinvolti in prima persona" TGCOM

Nel progetto di Valditara sull'educazione affettiva nelle scuole entrano anche i gruppi pro-vita Fanpage.it

Il ministro Valditara ha dimenticato d’esser un uomo di legge. Lettera

Inviata da Enrico Maranzana - La precisione terminologica è di fondamentale importanza in campo giuridico: anche una piccola ambiguità ...

Come funzionerebbe l'educazione sentimentale a scuola (e perché ci serve)

O del perché i "gruppi di discussione" proposti da Valditara non bastano, senza la presenza di esperti e professionisti veri.