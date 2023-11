Il magma in risalita fa scattare l' allarme ai Campi Flegrei | vicino alla superficie

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Uno sciame sismico si è verificato ieri mattina nell'area dei, in provincia di Napoli. L'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, ha registrato cinque scosse di terremoto tra le 9.59 e le 10.39, con magnitudo massima di 1.4 in occasione dell'ultima scossa, il cui epicentro è stato localizzato a una profondità di 2 km nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Non risultati danni a persone o cose, tuttavia è scattato l'. Sebbene nelle ultime settimane la situazione sembrasse sotto controllo, il verbale in manoCommissione grandi rischi in possesso del Corriere del Mezzogiorno desta non poco preoccupazione. Il motivo? Ilstarebbe risalendo e sarebbe sempre più. ...