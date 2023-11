Il Grinch | Jim Carrey non tornerà nel chiacchierato sequel

Leggi su tuttotek

(Di sabato 25 novembre 2023) Aq dispetto di quanto riportato da giornali come il Daily Mail, Jimnona interpretare ilin unCon il Natale alle porte, ci si interroga sul futuro dei grandi classici che, per tema o per affetto, si associano a questo periodo dell’anno. È il caso de Il, film del 2000 diretto da Ron Howard con protagonista un fenomenale Jim. La commedia fantasy, tratta dal romanzo del Dr. Seuss datato 1957, potrebbe avere uned è stata paventata la possibilità di veder tornare sul set l’iconico attore canadese. Tuttavia, un portavoce del divo hollywoodiano, intercettato dal magazine People, ha sciolto ogni dubbio. Malgrado le indiscrezioni circolate recentemente, alle quali anche il Daily Mail ha dato man forte, non ci sono buone ...