Il Grinch 2 | Jim Carrey risponde alle voci sul sequel

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 25 novembre 2023) Jimha smentito lesu un eventuale Il2 con una dichiarazione rilasciata dal suo rappresentante. L’affermazione del celebre attore si limita a: “Non è vero che Jim riprenderà il ruolo delin unde Il”. Anche se questo non significa necessariamente che non sarà realizzato un nuovo film con un altro attore, magari con un reboot o un prequel in stile Wonka, i fan non dovrebbero aspettarsi di vedere Jimriprendere il ruolo nella sua versione del bisbetico dal pelo verde. Al momento, Universal Pictures non ha commentato queste notizie. Come riportato da CBR, il libro del Dr. Seuss ha ricevuto tre adattamenti filmici. Il primo risale al 1966 e si intitola Come ilrubò il Natale. Nel 2000 a vestire i panni ...