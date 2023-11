Il futuro incerto dei mini-reattori nucleari

(Di sabato 25 novembre 2023) NuScale era stata la prima azienda a ricevere l’approvazione delle autorità statunitensi per realizzare un reattore nucleare modulare, ma l’8 novembre scorso ha dovuto annunciare la cancellazione del progetto: i costi del Carbon free power project sono cresciuti troppo, rendendo l’investimento anti-economico. Si tratta di una notizia che rischia di spegnere gli entusiasmi – e i finanziamenti – per una nuova tecnologia potenzialmente rivoluzionaria. Come funzionano imodulariI piccolimodulari producono energia pulita tramite la fissione nucleare, ma si distinguono dalle centrali tradizionali per la possibilità di venire costruiti in serie nelle fabbriche, abbattendo tempi e costi. Queste, almeno, sono le promesse: trattandosi di una tecnologia emergente, è facile che lo sviluppo dei ...

