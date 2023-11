Il futuro del mondo libero dipenderà ancora da una sfida tra Biden e Trump

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 novembre 2023) Nel Novecento gli Stati Uniti facevano gli Stati Uniti nel, ma oggi non è più così: a ogni elezione e a ogni cambio di presidenza si ribaltano le strategie, e dunque saltano gli accordi internazionali, cambia la visione del. Così per i cittadini la visione delamericana diventa “sconfittista”, in qualche modo. «Gli Stati Uniti attraversano un momento delicato, che facciamo anche un po’ fatica a decifrare», dice Francesco Costa, vicedirettore del Post, salito sul palco di un Teatro Franco Parenti pienissimo con il direttore de Linkiesta Christian Rocca, nel panel che chiude la seconda giornata di lavori del Linkiesta Festival 2023, “Ci saràl’America?”. «Negli Stati Uniti sono avvenuti cambiamenti destinati ad avere conseguenze per decenni», spiega Costa. «Alle nostre latitudini non sempre è ...