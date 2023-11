Il disagio dell’insicurezza | Filippo Turetta è figlio di una generazione che temiamo di perdere

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) L’Italia non è ai primi posti in Europa per omicidi o reati legati alla violenza. Negli anni 80 la violenza mafiosa, per esempio, amplificava enormemente il dato. Ma la percezione era diversa. Capitava a loro, ai mafiosi in guerra e a coloro che li combattevano. Via d’Amelio fu il culmine di questa tendenza e del senso di pericolosità del Paese. Oggi riguardo agli omicidi l’Italia è al 20 posto su 27 paesi europei, sopra Malta e Lussemburgo, ma cosa mai può capitare in Lussemburgo? I paesi con il più alto numero di omicidi sono i paesi baltici e la civile Finlandia della simpatica Sanna Marin. Perché? Quali sono i moventi, le cause scatenanti, alcool, uso di sostanze, altre cause, al di là di appartenenza al comune ceppo ugro-finnico, in cui dai vichinghi in poi la morte è un accidente accettato, come si sta sperimentando nella guerra tra russi di Kiev, i primi russi, e russi di Mosca. ...