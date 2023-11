Il corteo per Giulia è contro il governo Contestata pure Schlein

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) Dietro ogni violenza "c'è il fallimento di una società" intera. Sergio Mattarella, nella giornata internazionalela violenza sulle donne, va dritto al punto. "Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare, non può sopportare lo stillicidio di aggressioni alle donne, quando non il loro assassinio", dice chiaro. Serve quindi un "rinnovato impegno" da parte di tutti, perché non basta "l'indignazione a intermittenza". Dopo l'uccisione diCecchettin il Paese si è fermato, e ora dolore, indignazione e rabbia non vanno sprecati. Il Capo dello Stato chiama a raccolta istituzioni, associazioni, imprese, mondo della scuola, della cultura. "Abbiamo bisogno del contributo di ciascuno, per sradicare un fenomeno che tradisce il patto su cui si fonda la nostra stessa idea ...