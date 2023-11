Il corteo del 25 novembre Migliaia in corteo a Roma

Leggi su agi

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - Si stanno radunando al Circo Massimo, al centro di, i manifestanti che oggi pomeriggio si recheranno inverso piazza San Giovanni. Sono giàle persone arrivate per ilorganizzato da 'Non una di meno', il movimento femminista e transfemminista nato nel 2016 e che si batte contro ogni forma di violenza di genere. La piazza è delimitata da polizia e uomini della polizia locale diCapitale. Il percorso, secondo quanto si apprende, si snoderà tra via dell'Ara Massima di Ercole e arriverà a piazza San Giovanni passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Landini: "Lotta radicale a cultura del possesso" "La cultura del possesso va radicalmente cambiata. Siamo qui oggi per una ...