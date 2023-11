Il Circo Massimo si riempie contro la violenza sulle donne Arriva Schlein | ma anche le bandiere palestinesi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 novembre 2023) In migliaia si sono riuniti alper la manifestazione promossa dal collettivo Non Una di Meno nella Giornatala, in occasione della quale sono previste manifestazioni in tutta Italia. Tra la follala segretaria del Pd Ellye il segretario della Cgil Maurizio Landini, una delegazione del M5s e diversi personaggi dello spettacolo, da Paola Cortellesi a Fiorella Mannoia, da Malika Ayane a Ferzan Ozpetec. Il corteo arriverà per le strade di Roma fino a piazza San Giovanni. In una piazza molto piena e per questo puntellata da gruppi diversi, non mancano sloganlae i femminicidi – più di 100 dall'inizio dell'anno – ma...