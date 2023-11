Il 25 novembre | il coraggio delle donne e lo sforzo per il diritto alla felicità Scrive Frojo

Leggi su formiche

(Di sabato 25 novembre 2023) Il mondo sgomento assiste impotente e si interroga di fronte ad una violenza sullesempre più feroce. Una piaga che non conosce latitudine, contesto sociale, economico o culturale. Leggi, provvedimenti e dibattiti politici, contributi sociologici e neuroscienze si rincorrono in una ricerca di comprensione senza soluzioni definitive. Quali orizzonti? I dati sulla violenza, in Italia, sono drammatici. Secondo la direzione centrale della polizia criminale, 96 i femminicidi,data del 22 ottobre, di cui 77 uccise in ambito familiare. In media, dieci vittime al mese. Ad oggi, 107. Numeri che nascondono un sommerso fatto di sopraffazione fisica e psichica, dipendenza economica, privazione della libertà, mortificazione, manipolazione e abuso. Un abisso in rapporti asimmetrici, nella “normale” quotidianità, che rende levittime ...