Il 25 novembre e il «1 minuto di rumore» contro la violenza di genere | voci a confronto – Le interviste

(Di sabato 25 novembre 2023) Giulia Zollino, educatrice e consulente sessuale, Irene Facheris, formatrice e attivista femminista; Mara Heidempergher, operatrice Spazio Donna WeWorld (Milano – Corvetto) e Nogaye Ndiaye, scrittrice femminista. Per la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne Open ha chiesto a tutte loro almeno «1di silenzio» per ragionare sul concetto didi, di not all men e della differenza tra colpa e responsabilità che sia politica, collettiva. Ma anche di riflettere sulleinvisibile – economica, digitale, psicologica – e degli strumenti per contrastarla e, soprattutto, provare a prevenirla. Giulia Zollino, educatrice e consulente sessuale «Quando penso alladi ...