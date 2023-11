I post degli artisti sul 25 novembre | Marco Mengoni | Laura Pausini | Vasco Rossi e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) È un 25che fa tanto rumore, quello del 2023. L’Italia raccoglie ancora i cocci dell’ennesima tragedia in cui una donna ha perso la vita per mano di un uomo che avrebbe voluto possederla per sempre, uccisa per un “no”. La storia di Giulia Cecchettin ha spalancato una ferita che ora gronda sangue e rabbia. Come ogni anno, gliaffidano ai social i loro pensieri sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 25, cosa scrivono glicondivide una serie di foto in cui riporta i numeri di emergenza al servizio delle donne per vari Paesi, dall’Italia alla Francia, e aggiunge gli hashtag del caso.cita Michela Murgia: “Davanti a una ingiustizia non esiste la ...