I dati Istat sulla violenza contro le donne | 1 uomo su 5 crede che il modo di vestire possa essere provocatorio

Leggi su corriere

(Di sabato 25 novembre 2023) Secondo iprovvisorisull’immagine sociale della, il 39,3% degli uomini ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole, e per il 10,2% delle persone è accettabile che «unlli abitualmente il cellulare o l’attività sui social della propria partner»