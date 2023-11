I 51 migliori film commedia su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 25 novembre 2023) Laè, in qualche modo, il primo genere che sia stato impiegato per una pellicola nella storia del cinema. I corti degli inizi del 1900, le prime sperimentazioni dei lungometraggi erano votati a proporre scene comiche, per muovere alla risata, per far divertire. E dagli anni a seguire, nei decenni successivi, questi sono stati iche hanno riscosso il successo maggiore, fino al giorno d’oggi. Basti pensare che fino a un certo punto erano le commedie a dominare le edizioni degli Oscar, rappresentando il genere più premiato in assoluto. Oppure il dato di non poco conto che qui da noi, in Italia, la comicità riempie sempre le sale più che per qualsiasi altro genere. Il record di incassi è finora detenuto da Checco Zalone, così come 40 anni fa facevano i capitoli di Fantozzi o per un certo periodo i cinepanettoni. Ma come per il fantasy o gli ...