Highlights e gol Rayo Vallecano-Barcellona 1-1 | Liga 2023 24 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilcon glidi1-1, sfida valida per la quattordicesima giornata della/24. I padroni di casa passano in vantaggio al 39? grazie al gol di Unai Lopez, ma nel finale arriva il pareggio della formazione blaugrana con l’autorete di Lejeune per il definitivo 1-1. Ilnon centra dunque il momentaneo sorpasso ai danni del Real Madrid. SportFace.