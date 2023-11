Highlights e gol Psg-Monaco 5-2 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 25 novembre 2023) Glied i gol della sfida valida per la tredicesima giornata ditra Paris Saint Germain eterminata sul punteggio di 2-1. Ad aprire le danze è il gol di Gonçalo Ramos al 18?. Il pareggio delarriva al 22? con una papera di Donnarumma: ad approfittarne è Minamino. il PSG rimette la testa avanti grazie al gol realizzato da Kylian Mbappè al 39?. Nel secondo tempo spazio per il terzo e quarto gol dei parigini. In due minuti Dembelè (70?) e Vitinha (72?), chiudono il match. Balogun al 75? accorcia le distanze per il 4-2. Al 90+6? spazio anche per Kolo Muani nel tabellino. Ecco ilcon le azioni salienti del match: SportFace.

