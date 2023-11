Highlights e gol Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach 4-2 | Bundesliga VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Glie i gol di4-2. Rimonta per i padroni di casa, andati sotto di due reti nella prima mezz’ora: Reitz al 13? sblocca il risultato, al 28? è Kone a firmare il raddoppio. Ma ilsi affida alle reti di Sabitzer (30?), Fullkrug (32?) e Bynoe Gittens (45?) per conquistare tre punti e salire così a quota 24 in classifica, a -10 dalla vetta occupata dal Bayer Leverkusen. Al 97? Malen firma anche il poker. Ecco le azioni salienti della partita di. SportFace.