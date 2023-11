Hamas non rispetta gli accordi Israele avverte | Se non libera gli ostaggi attacchiamo

X non riesce ad arginare la disinformazione sul conflitto Israele-Hamas. Uno studio

**Mo : Schlein - 'brutalità di Hamas non giustifica quella su civili palestinesi'**

M.O - Schlein : brutalità Hamas non giustifica brutalità su Gaza

"Se Hamas non libera gli ostaggi entro mezzanotte attacchiamo"

Gaza - la diretta – Israele : “Se Hamas non libera gli ostaggi entro mezzanotte riprenderanno le operazioni di guerra”

"Hamas ritarda - se non li rilascia sarà guerra" : il mistero degi ostaggi "sospesi"

La tregua vacilla, Israele: 'Se Hamas non libera gli ostaggi in 24 ore è guerra'

Lista con 13 ostaggi, in cambio di 39 palestinesi. Più bambini

Israele, i rabbini d’Italia criticano il Papa. Parolin: “Non abbiamo sorvolato su Hamas, rapporti immutati co… la Repubblica

Rilascio degli ostaggi di Hamas, chi sono i miliziani della «Shadow Unit» che tengono i prigionieri

Un ruolo preciso di scorta e supervisione in omaggio al loro ruolo. Le ultime notizie sul conflitto tra israele e Hamas, in diretta. L’origine del reparto non è recente. Secondo gli esperti è ...

Gaza, Hamas ritarda rilascio di altri 14 ostaggi. Israele: «Se non li liberano entro le 24 è guerra»

di Mauro Evangelisti Quattro bambini, tre madri, sei anziane. Hanno vissuto nel terrore dal 7 ottobre, prigionieri di Hamas dentro la Striscia di Gaza. Da ieri sono tornati in Israele, ...