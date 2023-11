“Ha ucciso Giulia per punirla | l’avvocato chiede l’aggravante per Filippo

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) “Uomo senza empatia che ha lucidamente eliminato la sua ex perda quello che lui ha considerato un atto di insubordinazione subito, poiché, ormai, la nostranon rispondeva più alle sue aspettative”. Così Nicodemo Gentile, legale di Elena Cecchettin ha chiesto che venga riconosciuta aTurettadel “motivo abietto”. Leggi anche: Torna in Italia l’assassino diCecchettin: “Cosa ha fatto al suo corpo senza vita” Gentile: “Condotta spregevole” Un’altra aggravante assieme a quelle della premeditazione e della crudeltà che potrebbero essere contestate a Turetta, che oggi sarà condotto in Italia. «Nessuna gelosia ma solo spirito punitivo», ha riferito il legale di Elena, presidente dell’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse. “Turpe è la ...