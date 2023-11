Ha ucciso Giulia per punirla  Filippo | lo scotch e l' aggravante del motivo abietto

Elena Cecchettin - l'avvocato : «Turetta ha ucciso Giulia per punirla - ha lucidamente eliminato la sua ex»

“Ha ucciso Giulia per punirla - l’avvocato chiede l’aggravante per Filippo

Filippo Turetta arrestato in Germania - era in auto (fermato per le luci spente). Aveva fatto benzina con banconote insanguinate : il 22enne ha ucciso Giulia Cecchettin