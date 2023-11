Guerra ultime notizie Israele e Hamas confermano | stanotte il rilascio di altri ostaggi Ucraina | attacco di droni su Kiev

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 25 novembre 2023) Per il quotidiano israeliano Haaretz, oltre un anno prima del 7 ottobre l’esercito israeliano aveva ricevuto informazioni sul piano didi attaccare le città israeliane e le basi dell’esercito. E ben due mesi prima dell’assalto, una sottufficiale aveva avvertito che quello scenario da incubo poteva verificarsi davvero, ma è stata ignorata. Dopo gli attacchi russi della scorsa notte, le squadre di riparazione del servizio energetico ucraino (Dtek) hanno ripristinato l’alimentazione elettrica a. La Commissione europea vuole assicurare il suo sostegno all’affinché possa continuare l’iniziativa per il grano, con 50 milioni di euro di fondi per la rapida riparazione e l’aggiornamento delle infrastrutture nei porti ucraini.