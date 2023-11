Guerra in Israele | il commovente abbraccio tra Ohad e suo papà | a 9 anni aveva festeggiato il compleanno da prigioniero

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) Sono 13 gli ostaggi israeliani rilasciati ieri da Hamas nel quadro dell’intesa per un cessate il fuoco temporaneo nei combattimenti con lo Stato ebraico. Nelle ultime 24 ore sono sono circolate sui media e i social israeliani diverse foto dei sequestrati che si ricongiungono con le rispettive famiglie. Video commoventi in cui si percepisce il dolore dilagante che sta affliggendo tutte i civili coinvolti nel sanguinario conflitto in.Leggi anche: Tra gli ostaggi liberati anche Hanna Katzir: Hamasdetto che era morta-la diretta su Gaza Home 9 year oldsees his father for the first time after being held hostage in Gaza. We will not stop until every one of the hostages is reunited with their families. pic.twitter.com/OwnIXsHN42— Israel ????? (@Israel) November 25, 2023Munder ha compiuto 9 ...