Guarino | «Inter Women in festa nella nuova casa Soddisfatta!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 novembre 2023) Al termine di-Milan, vinta dalle nerazzurre per 1-0, l’allenatrice Ritaè statacetatta da RaiSport. Ecco le sue parole sulla prestazione e su una calciatrice in particolare. EMOZIONANTE – Ritasi è espressa al termine del derby di Milano vinto dall’: «Sono soddisfatta dell’atteggiamento delle mie ragazze. Questa è stata una giornata dinostra, l’Arena, siamo felici di aver vinto e di averlo fatto davanti a un bel pubblico. C’erano anche tante famiglie quindi è anche un bel modo per avvicinare nuovi appassionati a questo sport. È stata una partita decisamente piacevole forse non ci sono stati abbastanza gol anche se le opportunità si ...