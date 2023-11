Grande Fratello 2023 anticipazioni 27 novembre | nuova eliminazione | chi uscirà

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 novembre 2023) Ilprosegue con la ventiduesima puntata, in onda lunedì 27in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso del nuovo appuntamento del reality, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Prosegue la messa in onda del, con il nuovo appuntamento di lunedì 27. La scorsa puntata ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 2.593.000 spettatori con uno share del 18.9%. Numeri stabili per il reality condotto da Alfonso Signorini, che la scorsa settimana ha perso il secondo appuntamento settimanale, per favorire il debutto di Io Canto. Cosa accadrà nellapuntata del “...