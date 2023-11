Grain from Ukraine | Meloni a Zelenski | “Il popolo ucraino può contare sempre sull’Italia” video

(Di sabato 25 novembre 2023) “Caro Presidente Zelensky, caro Volodymyr, non stiamo vivendo giornate come altre. Sono giornate particolari, per l’Ucraina e per tutti noi”. Inizia così ilmessaggio della premier Giorgiaal forum al vertice “”, in occasione del 90esimo anniversario della strage per fame operata dalla dittatura sovietica., ilmessaggio di“Oggi è il 25 novembre e insieme commemoriamo le vittime dell’Holodomor. Lo sterminio per fame perpetrato novant’anni fa dal regime sovietico ai danni del vostro. E che causato milioni di morti”, dicecollegandosi all’attualità del confitto con Mosca. “Oggi è anche il 640° giorno di eroica ...

Ucraina, Meloni a Zelensky: "L'Italia sarà al vostro fianco finché sarà necessario" | Ripristinata l'elettricità a Kiev

Lo ribadisce il premier Giorgia Meloni, rivolgendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio al vertice 'Ukraine'. 25 nov 12:44 Ripristinata l'elettricità a Kiev ...

Iniziativa "Grain from Ukraine", videomessaggio del Presidente Meloni Governo

Il presidente lettone Rinkevics in Ucraina: il vostro posto è in Ue, sostegno a Kiev - Zelensky: presto la riforma del piano di mobilitazione - Zelensky: presto la riforma del piano di mobilitazione RaiNews

PALAZZO CHIGI * KIEV – VERTICE “GRAIN FROM UKRAINE“: “ MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI

Oggi è anche il 640° giorno di eroica resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa. È il 640° giorno di resistenza a chi avrebbe voluto piegare il vostro popolo con le bombe, il buio ...