(Di sabato 25 novembre 2023) Il campione del mondo Max, al volante Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Abu, girando in 1:23.445 . Quindi domani partirà inposition, l’ultima della stagione, e accanto a lui ci sarà la Ferrari del monegasco Charles, secondo migliore tempo a 0.139 dall’olandese. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George...

Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Leclerc

Gp Abu Dhabi 2023 - Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

F1 GP Abu Dhabi 2023 - la frustrazione di Perez : “Bisogna trovare una soluzione per i track limits”

Formula 1: risultato qualifiche Gp di Abu Dhabi 2023. Orari della gara in tv

Il solito, "cannibale" Max Verstappen porta la sua Red Bull in prima posizione, conquistando la pole valida per il Gp di2023 di Formula 1 del 26 novembre, l'ultimo della stagione. L'olandese e la sua Red Bull RB19 agguantano così la 12esima pole della stagione. Secondo posto per il ferrarista Leclerc, ...

Abu Dhabi senza respiro: pole di Verstappen ma Leclerc trova il guizzo che vale la prima fila La Gazzetta dello Sport

F1 Abu Dhabi: Verstappen si prende l'ultima pole, Leclerc in prima fila. Sainz eliminato in Q1 - Sportmediaset Sport Mediaset

Gp di Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Leclerc

Il campione del mondo Max Verstappen, al volante Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Abu Dhabi, girando in 1:23.445 . Quindi ...

F1 2023, GP Abu Dhabi: ultima pole position a Verstappen, Leclerc 2°

Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1 . Il campione del mondo della… Leggi ...