Gp Abu Dhabi 2023 | Verstappen in pole davanti a Leclerc e Piastri

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) – Maxcon la sua Red Bull conquista laposition nel Gp di Abucon il tempo di 1.23.445. E' la quarta consecutiva in questo Gp per il pilota olandese e la 32esima in carriera come Mansell. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles. In seconda fila