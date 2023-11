Gli dèi dentro l’uomo | l’archetipo Zeus | tra volere e potere

Leggi su dilei

(Di sabato 25 novembre 2023) Nella nostra società, in linea di massima, il successo è il motore attorno al quale ruotano le nostre vite. È un sistema che non pone domande, che non giudica i mezzi, ma solo i risultati. Viviamo in un mondo in cui l’ascesa sociale e professionale, la ricchezza materiale e il riconoscimento pubblico sono i parametri con cui misuriamo il nostro valore. In questa corsa sfrenata verso il, sembriamo aver perso di vista il vero significato della vulnerabilità umana. Abbiamo permesso che la nostra autenticità venga sopraffatta da un’illusione di grandezza, una chimera che in realtà non fa altro che svuotarci di ciò che veramente conta. In questo panorama apparentemente desolante, c’è una voce del passato che risuona ancora forte e chiara: è il mondo degli dèi greci, con le sue leggende e i suoi antichi archetipi che, ancora oggi, rappresentano aspetti universali ...