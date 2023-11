GiuridicaMente Libera intitolato a Martina Scialdone La mamma a Notizie com | “Angoscia e pena Nessuno viva più una tale situazione” – VIDEO

Leggi su notizie

(Di sabato 25 novembre 2023), il centro antiviolenza nel quartiere Pigneto a Roma, da ieri a dedicato a. La giovane donna uccisa dal suo compagno con con un colpo di pistola a Roma lo scorso 13 gennaioquando è stato uccisa a Roma lo scorso 13 gennaio, aveva soltanto 34 anni. Ammazzata con un colpo di pistola al petto, fuori da un ristorante nel quartiere Tuscolano di Roma. E’ stata la prima vittime di femminicidio nella Capi. A sparare Costantino Bonaiuti, ingegnere di 61 anni che non si rassegnava alla volontà di dirgli no, di. La giovane donna era un’avvocata specializzata in diritto di famiglia, ma anche in crisi di maltrattamenti sulle donne. E’ morta tra le braccia del fratello arrivato sul luogo in cui è ...